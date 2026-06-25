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Il pagellone del Draft NBA 2026: i voti per tutte le 30 franchigie

Dario Vismara

Dybantsa, Peterson, Boozer e Wilson sono le scelte scontate per future superstar. Ma nella classe '26, considerata una delle più talentuose di sempre, c'è molto di più delle prime quattro chiamate, tanto che diverse squadre vanno ben oltre la sufficienza. E c'è anche un 9...

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