Antonin Kinsky ha la memoria corta come i grandi portieri
A Madrid sembrava destinato a diventare il simbolo di una disfatta: due errori in 17 minuti e una sostituzione umiliante alla sua prima in Champions League. Ma Antonin Kinsky ha fatto ciò che distingue i grandi portieri dagli altri: dimenticare. Due mesi dopo, le sue parate stanno trascinando il Tottenham nella corsa salvezza e raccontano una delle storie di riscatto più belle della stagione
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