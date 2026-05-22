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George Best, 80 anni di un uomo esemplare

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 80° compleanno, un ricordo di chi è stato per eccellenza genio e sregolatezza, provando a immaginare un universo alternativo dove i suoi unici eccessi siano stati quelli nel dribbling

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