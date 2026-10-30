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il novelliere

Ora in Inghilterra tutti conoscono Conor Haughey. l'eroe per caso del Fleetwood

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Ha 19 anni, viene dall'Irlanda del Nord, gioca in uno degli impianti più piccoli di tutta l'Inghilterra e solo pochi giorni fa ha segnato il rigore decisivo agli ottavi di finale di Carabao Cup per eliminare la corazzata Arsenal davanti al proprio pubblico

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