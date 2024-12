Football, canottaggio, rugby e cinema: cosa rende speciale Craven Cottage e il Fulham

Lo stadio del Fulham, il più antico club di Londra, è una vera e propria icona in Inghilterra e nel mondo per il suo particolarissimo Cottage del Barone Craven, a cui è intitolato l'impianto. Un tempo, era una palazzina di caccia, oggi ospita gli spogliatoi del Fulham e della squadra avversaria. Ma questa non è l'unica particolarità del Craven Cottage. Nicola Roggero racconta per Sky Sport Insider cosa rende così speciale questo stadio