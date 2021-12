Tre punti per gli Spurs di Antonio Conte, che batte 3-0 il Crystal Palace nel Boxing Day e vola al 4° posto scavalcando il West Ham. Partita in discesa dopo la mezz'ora per il Tottenham, a segno con Kane e Lucas Moura prima dell'espulsione di Zaha al 37'. Ripresa in controllo e definitivo tris di Son