Chelsea-Brighton 1-1: video, gol e highlights

Lukaku torna titolare ma non basta. A sorridere è il Brighton che prova in tutti i modi a segnare e, alla fine, lo fa quando meno te lo aspetti. Nel recupero, con l'ex United e Arsenal Welbeck. Finisce 1-1 a Stambford Bridge, in un match che si era messo subito bene per i campioni d'Europa in carica: Azpilicueta coglie il palo al 16', poi Lukaku sblocca a metà primo tempo con le specialità della casa: forza fisica per liberarsi dell'avversario e colpo di testa su corner dalla destra. Non giocava titolare dal 16 di ottobre. Rientra dal 1' e segna, il secondo centro di fila, il quinto in Premier e settimo in stagione. Poi, però, inizia un'altra partita.

Riscatto Brighton

Ed è quella dove gli uomini di Potter infilano il coltello tra i denti e vanno all'assalto della porta di Mendy, ogni tanto salvata da errori di imprecisione, pali sfiorati o dallo stesso portiere, e ogni tanto da Rudiger che si immola più di una volta. I blues sprecano il bis in contropiede, ma attaccano soprattutto gli ospiti che poi, proprio nel finale, colgono il pari con Welbeck di testa in torsione in area. 1-1. E il City è davanti di 8 punti.