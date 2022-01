Gol ed emozioni nella partita di Stamford Bridge. Il Chelsea (senza Lukaku, escluso dai convocati per l'intervista rilasciata a Sky Sport) soffre inizialmente e va sotto di due gol dopo 26 minuti: Mané approfitta di un errore di Chalobah e porta in vantaggio il Liverpool, Salah fa il bis con una bell'azione personale. La squadra di Tuchel reagisce prima dell'intervello: dimezza prima con un tiro al volo di Kovacic e poi firma il pari con Pulisic nel recupero. Blues a -10 dal City, Reds a -11 con una gara in meno