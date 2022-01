Si apre con una sconfitta interna il 2022 dell'Everton di Rafa Benitez. Decisiva per il Brighton una doppietta di Mac Allister con il secondo gol di pregevole fattura. Gli ospiti hanno chiuso il primo tempo in doppio vantaggio dopo il raddoppio di Burn di testa. Rigore fallito da Calvert Lewin per l'Everton e doppietta inutile per i padroni di casa con il giovane Gordon