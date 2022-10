In attesa di Arsenal-Nottingham Forest, il City vola al primo posto grazie ai 3 punti conquistati al King Power Stadium. Una partita tutt'altro che semplice per gli uomini di Guardiola, scesi in campo senza Haaland, assente per infortunio. Decisiva la punizione di De Bruyne all'inizio del secondo tempo; il Leicester sfiora il pari con la traversa colpita da Tielemans

Tre punti e vetta momentanea della Premier League. Ha un valore doppio la vittoria del Manchester City in casa del Leicester. Alla squadra di Pep Guardiola è bastato un solo gol (il capolavoro su punizione di De Bruyne) per piegare le foxes di Brendan Rodgers, reduci da tre risultati utili consecutivi. Una partita tutt'altro che semplice per il City, arrivato al King Power Stadium senza Haaland. Per la prima volta in stagione, infatti, l'attaccante norvegese ha saltato una partita di Premier League a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato contro il Borussia Dortmund in Champions League. I citizen hanno avuto diverse occasioni, ma senza il loro attaccante hanno peccato di concretezza sotto porta. A risolvere la partita ci ha pensato De Bruyne, al suo secondo gol consecutivo in campionato.