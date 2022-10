Premier, Bundes, Ligue1: gare del weekend su Sky

Sedici partite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW tra Premier League, Bundesliga e Ligue 1: ecco il programma del weekend di calcio estero per non perdersi nulla sui nostri canali

Sarà un altro weekend di grandi emozioni con i campionati esteri da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW. Un programma ricco da sabato 29 a domenica 30 ottobre, con le migliori sfide della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese In Inghilterra si giocheranno le partite della 14^ giornata, in Bundesliga della 12^ (la giornata è iniziata venerdì con l'anticipo Werder Brema-Hertha Berlino), mentre in Francia sono in programma quelle della 13^. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport. Sedici in tutto gli incontri in onda in diretta, 3 anche su Sky Sport 4K, due di Premier League, uno di Bundesliga. Insomma, un altro weekend da vivere nella Casa dello Sport.