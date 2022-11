Primo successo stagionale in trasferta per la squadra di Klopp che vince in casa di Conte grazie alla doppietta di Salah al termine di una partita ricca di emozioni, con ben tre legni colpiti. Agli Spurs, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite, non basta il gol di Kane nel secondo tempo

Riparte dal nord di Londra e nel segno di Mohamed Salah la corsa del Liverpool in Premier League. Dopo due ko di fila i Reds sono tornati alla vittoria e non è un successo banale quello per 2-1 in casa del Tottenham di Antonio Conte, al termine di una partita ricca di emozioni. Tre punti che cancellano gli ultimi due ko consecutivi, ma soprattutto il primo successo esterno stagionale in campionato . Fatto non banale per gli uomini di Jurgen Klopp che sperano di dare così una svolta alla stagione, finora con poche soddisfazioni visto che la vetta dista 15 punti e il quarto posto, occupato dal Tottenham, ben 7. Se la vittoria può dare nuova linfa al Liverpool, il rovescio della medaglia è il calo degli Spurs: la squadra di Conte, infatti, ha perso tre delle ultime quattro partite.

Il racconto del match

Un tempo per parte al Tottenham Stadium. Il Liverpool tiene il pallino del gioco in mano nella prima frazione, meglio gli Spurs nella ripresa. L'impatto nel match dei Reds è devastante tanto che dopo 11 minuti passano in vantaggio: Robertson inventa per Nunez, appoggio per Salah che in area non sbaglia. Il Tottenham sfiora subito il pari colpendo un palo con Perisic, ma poi gli ospiti tornano a spingere e prima dell'intervallo raddoppiano ancora con Salah. Stavolta l'azione nasce da un grave errore di Dier che apre lo spazio per l'egiziano, abile a battere Lloris con un pallonetto. Il secondo tempo inizia con un altro legno di Perisic che stavolta, da posizione favorevole, colpisce la traversa. Conte prova a cambiare il match coi cambi e Kulusevski, un minuto dopo il suo ingresso al 69° minuto, serve Kane per il gol del 1-2. Il Tottenham nel finale si getta in avanti a caccia del pari: da una parte lo sfiora con Kane e Lucas Moura, ma dall'altra rischia di subire anche la terza rete con la traversa colpita da Nunez. Alla fine a festeggiare è solo il Liverpool.