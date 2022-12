Nel Boxing Day l'Arsenal consolida il primato in classifica battendo il West Ham in rimonta. La squadra di Moyes passa in vantaggio al 27' con un rigore realizzato da Benrahma, ma nella ripresa la musica cambia: Saka pareggia al 53', Martinelli firma il sorpasso al 58' e Nketiah fissa il punteggio sul 3-1 finale. Sugli spalti presente anche Wenger, che mancava all'Emirates Stadium da 4 anni. Adesso i Gunners sono a +7 dal Newcastle e a +8 dal Manchester City

