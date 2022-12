Quello contro il Brentford che ha dato il via alla rimonta del Tottenham di Antonio Conte è il decimo centro di Harry Kane nel Boxing Day. Il centravanti inglese è una vera sentenza, nessuno ha segnato quanto lui il 26 dicembre. Ma chi sono gli altri bomber di questa tradizionale giornata di football in Inghilterra? In classifica ci sono grandi campioni del presente e del passato e anche due vecchie conoscenze della Serie A...

PREMIER, GLI HIGHLIGHTS DEL BOXING DAY