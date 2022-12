Il Liverpool riparte con una vittoria: nel Boxing Day i Reds battono 3-1 l'Aston Villa nel match valevole per la 17^ giornata di Premier League, salendo al sesto posto in classifica a quota 25 punti. Per la squadra di Klopp reti di Salah, Van Dijk e Bajcetic, giovanissimo classe 2004 al primo gol con la prima squadra. Di Watkins l'inutile rete per i Villans

