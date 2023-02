L'anticipo della 22^ giornata termina 0-0, derby londinese che nega al Chelsea il sorpasso al 6° posto dei Cottagers. Prima da titolare e applausi per Enzo Fernandez, acquisto più costoso di sempre della Premier. Nel primo tempo decisivo Kepa e sfortunato Havertz fermato dal palo. Dopo l'intervallo staffetta tra Madueke e Mudryk, mentre l'attesissimo argentino sfiora il gol dalla distanza come Gallagher. Vicino al vantaggio anche Fofana, ma non basta a Potter

CHELSEA-FULHAM 0-0



CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James (60' Azpilicueta), T. Silva, Badiashile, Cucurella (84' Chilwell); E. Fernandez, Gallagher; Ziyech (60' Sterling), Mount (75' Fofana), Mudryk (46' Madueke); Havertz. All. Potter



FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed (91' Cairney), Palhinha; Reid (75' Solomon), A. Pereira (94' Kurzawa), Willian (75' Wilson); Mitrovic (91' Vinicius). All. M. Silva



Ammoniti: Palhinha (F), A. Pereira (F), Gallagher (C), Reid (F), M. Silva (F), Wilson (F)



La rivoluzione è arrivata sul mercato, ma sul campo arriva il secondo 0-0 di fila. Solo un punto per il primo Chelsea post finestra di gennaio, club che ha speso più di tutti (oltre 300 milioni di euro) regalandosi il colpo più caro di sempre in Premier League: Enzo Fernandez, 121 milioni versati al Benfica per il campione del mondo con l'Argentina. Non l'unico nuovo talento subito a disposizione di Potter insieme a Mudryk (70 milioni) e Badiashile (38), ma all'appello rispondono anche i vari Madueke, Santos e Fofana oltre allo squalificato Joao Felix (in prestito dall'Atletico Madrid). Un'abbondanza di gioielli che ha portato ad esclusioni eccellenti nella lista Uefa per la Champions. E che, a mercato concluso, non ha regalato una vittoria nel derby londinese contro il Fulham che difende il 6° posto dai Blues.

La cronaca della gara

Meno di un mese fa si giocava l'andata a Craven Cottage (2-1 per gli uomini di Silva), replay che in avvio registra il possesso palla dei Blues e subito buone indicazioni da Enzo Fernandez, schierato immediatamente titolare. La chance migliore è però al 25' per Andreas Pereira, che costringe Kepa al grande intervento. Dall'altra parte Havertz si divora il vantaggio da pochi passi sull'assist di Mount, poca fortuna anche per Ziyech lanciato dall'esordiente argentino. Prima dell'intervallo ancora Havertz sfiora il gol, pallonetto fermato dal palo sull'uscita di Leno. Dopo il riposo staffetta tra new entry: fuori Mudryk e dentro Madueke, subito vivace sulla trequarti. Un'ora in campo invece per il rientrante James (spazio ad Azpilicueta), inserito come Sterling al posto di Ziyech dal clamoroso trasferimento saltato al Psg. Il Chelsea alza i ritmi, ma è il Fulham che punge in ripartenza con Reid e il solito Mitrovic. Al minuto 72 ci prova l'attesissimo Enzo Fernandez, destro dalla distanza fuori di poco come nel caso di Gallagher. Non va meglio a Fofana, altro debuttante in Premier, murato da Ream sulla linea. E la prima dei tanti nuovi a Stamford Bridge finisce 0-0.