C'è la parola fine al giallo dell'ultimo giorno di mercato all'estero, un trasferimento definitivamente saltato . Il protagonista è Hakim Ziyech , 29enne attaccante protagonista al Mondiale col Marocco, che resta di proprietà del Chelsea (con cui ha un contratto fino al 2025). Non era un mistero la sua volontà di lasciare Londra, permanenza obbligatoria fino alla sessione invernale a causa degli infortuni in attacco (Pulisic e Sterling gli ultimi) nonostante non avesse brillato né con Tuchel né con Potter. Il nome di Ziyech era stato accostato anche in Serie A (interesse di Milan e Roma), ma la sua priorità era il Psg . Un affare possibile dopo gli arrivi a Stamford Bridge di Joao Felix e Mudryk, prestito secco a Parigi fino al termine della stagione che tuttavia è sfumato all’ultimo. Lo ha comunicato il comitato legale della LFP (l'organo che gestisce i massimi campionati in Francia), ultimo capitolo di un intreccio clamoroso.

Ziyech resta al Chelsea: la ricostruzione

Il nazionale marocchino si trovava a Parigi da lunedì sera, pronto a completare l’iter che l’avrebbe reso un giocatore del Psg. L'accordo era stato raggiunto tra i club, prestito senza clausole per un acquisto futuro, quanto bastava a Ziyech per sottoporsi alle visite mediche e superarle. Solo una formalità a questo punto, anzi no. Lo racconta L'Equipe, che ha puntato il dito contro il caos amministrativo del Chelsea che per tre volte ha inviato i documenti necessari senza chiudere l'affare. Nella prima occasione era presente un errore, poi rettificato dagli avvocati dei Blues che hanno inoltrato il contratto ma senza la firma necessaria. Uno scivolone ripetuto anche nella seconda versione della documentazione, che rendeva necessaria quindi un terzo e decisivo tentativo per chiudere l'operazione. Peccato, però, che a quel punto non era stata rispettata la scadenza finale. Affare saltato al gong di mercato e inutile ricorso presentato dal Psg alla LFP. Era sospeso sull'asse Londra-Parigi, ma ora Ziyech è costretto a restare al Chelsea.