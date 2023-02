1/24

SERIE A, UN MERCATO "POVERO"



Partiamo dall'Italia, dove le squadre che hanno effettivamente speso sono poche. Tanti prestiti, le big quasi immobili, specialmente in entrata. Il club italiano che ha speso di più in questo mercato invernale è la Fiorentina: 10 mln, di cui 8,5 per riscattare Barak dal Verona. Poi lo Spezia, anche grazie ai 25 mln incassati per Kiwior dall'Arsenal, in parte reinvestiti: