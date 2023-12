Tottenham-Newcastle 4-1, gol e highlights: altro ko per gli eurorivali del Milan

A tre giorni dalla decisiva sfida di Champions col Milan, anche il Newcastle va ko in campionato, perdendo 4-1 a Londra col Tottenham. Gli indisponibili sono dieci, anche più dei rossoneri. Tanti anche i gol subiti, ma attenzione al rendimento in casa della squadra di Howe, il terzo dell'inter Premier SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Anche il Newcastle va ko. A tre giorni dalla decisiva sfida di Champions, dove il Milan cercherà la qualificazione al St. James' Park, la squadra di Howe perde 4-1 a Londra contro il Tottenham. Si tratta del secondo ko di fila in Premier con sette gol subiti nelle ultime due giornate, dopo il 3-0 incassato dall'Everton tre giorni fa. Gli Spurs - che pur venivano da un brutto momento con quattro ko e un pari nelle ultime cinque partite - hanno avuto vita facile. I primi due gol, in rapida successione, arrivano entrambi dalla fascia sinistra. Quella di Son (doppio assist) nel pomeriggio di Londra ma, soprattutto, quella di Rafa Leao, con il portoghese che non ha accusato alcun fastidio nel test di domenica mattina contro la Primavera a Milanello e va verso il recupero per la coppa. Poi il tre e quattro zero nella ripresa, su due brutte uscite a vuoto del portiere Dubravka, il sostituto di Pope, uno dei dieci indisponibili.

Infermeria Anche questo è un aspetto da sottolineare del borsino Newcastle, gli infortuni. Anche più del Milan. Longstaff e Wilson hanno recuperato e hanno preso parte al match di Londra subentrando dalla panchina, ma il numero dei forfait resta in doppia cifra (e mercoledì col Milan non recuperarà nessuno): Pope, Botman, Targett, Burn, Manquillo, Willock, Anderson, Barnes e Murphy sono ancora ai box. Senza contare il grande ex Sandro Tonali, squalificato per la nota vicenda scommesse fino all'inizio della prossima stagione.

Occhio al St. James' Park Ma attenzione anche al fattore campo. Perché se è vero che il Newcastle soffre in trasferta (sedicesimo rendimento della Premier con una sola vittoria, due pari, quattro sconfitte e tredici gol subiti), in casa la squadra di Howe cambia marcia: terzo rendimento del campionato inglese con sette vittorie, una sconfitta e soli quattro gol incassati tra le mura amiche. Quelle che saranno nemiche per il Milan in un mercoledì decisivo per le sorti della stagione.