Il giorno dopo la sconfitta contro l'Atalanta, per il Milan la buona notizia riguarda Rafael Leao. L'attaccante portoghese dovrebbe essere pienamente recuperato in vista della sfida decisiva di Champions League contro il Newcastle, come confermato dall'allenamento svolto domenica mattina a Milanello. Pioli, infatti, ha organizzato una partita di fine allenamento con la Primavera per testare le condizioni di Leao, fuori nelle ultime settimane per una lesione al bicipite femorale. Il portoghese ha giocato senza alcun fastidio e, se non dovessero esserci problemi o dolori nel corso delle prossime ore sarà arruolabile in Champions.