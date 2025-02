Nell’ultima partita della 25esima di Premier, il Tottenham batte lo United. Il big match tra le grandi deluse del campionato si sblocca già dopo 13 minuti grazie a Maddison: sul tiro all’altezza del dischetto di Bergvall, Onana respinge ma fornisce di fatto un assist per l’inglese ex Leicester, che firma l’1-0. Nello United esordio in Premier -e dal primo minuto- per l’ex Lecce Dorgu. Sulle 14 partite con Amorim in panchina, questo con gli Spurs è l’ottavo ko

