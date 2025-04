Ai Reds la vittoria numero 100 nel derby e 20esimo titolo più vicino. L’Everton rischia di restare subito in dieci per un fallaccio di Tarkowski su Mac Allister, sanzionato solo col giallo. Nei primi 30' i Toffees spaventano il Liverpool: prima con un gol annullato a Beto per fuorigioco, poi il portoghese lanciato in porta prende il palo. Il derby si sblocca al 57' grazie a una grande serpentina in area di Diogo Jota. Il Liverpool si riporta così a +12 sull’Arsenal

