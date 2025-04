Nella prima senza Haaland (infortunato), la squadra di Guardiola (squalificato) risolve nel primo tempo la pratica Leicester e in attesa della risposta del Chelsea (domani contro il Tottenham) sale al 4^ posto. Match sbloccato già dopo 2’: assist di Savinho per Grealish che di piatto realizza all’altezza del dischetto del rigore il suo primo gol in campionato. Il raddoppio arriva al 30’ grazie a Marmoush su una papera in uscita del portiere delle Foxes Hermansen

