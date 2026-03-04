Offerte Sky
Premier League: risultati, gol e highlights della 29^ giornata

Premier League

L'Arsenal sbanca Brighton 1-0 grazie a Saka e vola a +7 sul Manchester City, recuperato due volte dal Nottingham a Etihad per il 2-2 finale. Il Newcastle in 10 batte lo United al 90', mentre il Chelsea cala il poker in trasferta contro l'Aston Villa. In ottica salvezza preziosissimo successo del West Ham. La giornata si chiude giovedì con Tottenham-Crystal Palace. Qui tutti i risultati, i gol e gli highlights

LA CLASSIFICA DELLA PREMIER LEAGUE

Premier League, 29^ giornata: i risultati di mercoledì

  • ASTON VILLA-CHELSEA 1-4
    3' Douglas Luiz (AV), 35', 45+6' e 64' Joao Pedro (C), 56' Palmer (C)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BRIGHTON-ARSENAL 0-1
    9' Saka
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • FULHAM-WEST HAM 0-1
    66' Summerville
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • MANCHESTER CITY-NOTTINGHAM FOREST 2-2
    31' Semenyo (MC), 56' Gibbs-White (NF), 62' Rodri (MC), 76' Anderson (NF)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED 2-1
    45+6' rig. Gordon (N), 45+9' Casemiro (MU), 90' Osula (N)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

Premier League, il programma di giovedì 5 marzo

  • TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE giovedì alle 21 su Sky Sport 257

Premier League, le partite giocate martedì 3 marzo

