Il Manchester City riapre la Premier. La squadra di Guardiola supera 2-1 la capolista Arsenal e si porta a soli 3 punti dalla vetta, ma con una partita da recuperare contro il Crystal Palace. Cherki trova il vantaggio al 16' dopo una splendida azione personale. Due minuti più tardi il pareggio di Havertz che approfitta di un errore di Donnarumma e la mette dentro. Nella ripresa i Gunners colpiscono due pali ma è Haaland a decidere la gara con il gol vittoria al 65'

CLASSIFICA - L'ERRORE DI DONNARUMMA