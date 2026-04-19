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Donnarumma, il clamoroso errore al 18' di Man City-Arsenal: la fotosequenza

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Clamoroso errore di Gigio Donnarumma nella super sfida fra Manchester City e Arsenal. Un minuto dopo il fantastico gol di Cherki che aveva portato avanti la squadra di Guardiola il portiere della Nazionale italiana ha calcolato male i tempi del rinvio su una rimessa laterale di Matheus Nunes permettendo a Kai Havertz di anticiparlo e segnare il gol del pareggio per l'Arsenal

IL VIDEOCITY-ARSENAL: HIGHLIGHTS - VIDEO: GIGIO FA ANCHE DUE MIRACOLI

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