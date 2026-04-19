Clamoroso errore di Gigio Donnarumma nella super sfida fra Manchester City e Arsenal. Un minuto dopo il fantastico gol di Cherki che aveva portato avanti la squadra di Guardiola il portiere della Nazionale italiana ha calcolato male i tempi del rinvio su una rimessa laterale di Matheus Nunes permettendo a Kai Havertz di anticiparlo e segnare il gol del pareggio per l'Arsenal

IL VIDEO - CITY-ARSENAL: HIGHLIGHTS - VIDEO: GIGIO FA ANCHE DUE MIRACOLI