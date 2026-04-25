Premier LeagueGiornata 34 - sabato 25 aprile 2026Giornata 34 - sab 25 apr
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Arsenal-Newcastle 1-0, gol e highlights: decide Eze, Gunners a +3 sul City
La squadra di Arteta torna momentaneamente in vetta alla classifica di Premier League, con una gara in più sul Manchester City, grazie al successo per 1-0 contro il Newcastle. All'Emirates Stadium i Gunners riescono ad avere la meglio al termine di un match equilibrato e deciso da un gol segnato in avvio, al 9', da Eze. Arsenal a +3 sui Citizens