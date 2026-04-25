Premier LeagueGiornata 34 - sabato 25 aprile 2026Giornata 34 - sab 25 apr
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Wolverhampton-Tottenham 0-1: video, gol e highlights
Il Tottenham torna al successo in Premier League dopo quasi 4 mesi (ultima vittoria lo scorso 28 dicembre contro il Crystal Palace), con l'1-0 sul campo del Wolverhampton già retrocesso. Decisivo un gol di Palhinha al minuto 82. La squadra allenata da Zerbi è sempre terzultima in classifica, a -2 dal West Ham. Nelle ultime 4 giornate gli Spurs proveranno a evitare la retrocessione in Championship. Nel VIDEO gli highlights del match