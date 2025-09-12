In vista del derby di Manchester, Pep Guardiola svela di essere rimasto impressionato da Donnarumma: "È enorme, ecco perché lo abbiamo preso", scherza. Poi tornando sul tema del gioco con i piedi: "Non gli chiederò mai di fare le cose che faceva Ederson: lui ha qualità diverse"

"Donnarumma titolare contro il Manchester United? Vedremo" . In vista del derby di Manchester (domenica alle 17.30 in diretta su Sky Sport Uno e NOW), uno dei temi della conferenza stampa di Pep Guardiola è inevitabilmente il possibile impiego del portiere della Nazionale italiana dal 1’. Arrivato sul gong del mercato estivo dopo la rottura con il Psg, Donnarumma ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Pep, impressionandolo: “Gigio è così alto! È enorme ", ha scherzato l’allenatore del City. “Ecco cosa ci dà”.

Il confronto con Ederson

Poi, parlando del suo acquisto e della cessione di Ederson (più abile nel gioco con i piedi), ha aggiunto: "Il mercato ci ha dato la possibilità di prendere Gigio, ha 26 anni, un'esperienza incredibile con grandi club, la Nazionale. Se parliamo di Ederson parliamo di uno dei migliori giocatori che abbia mai visto nella distribuzione del pallone, sia a breve che a lungo raggio. Ma non abbiamo preso Gigio per fare quello che ha fatto Ederson. Gigio ha altre qualità. Cerco sempre di adattarmi alla qualità dei giocatori. Non pretenderò mai che Gigio faccia qualcosa che lo metterebbe a disagio". "Vogliamo che tutti i portieri sappiano parare i palloni, dare fiducia alla squadra, personalità, grande presenza sui palcoscenici più importanti", ha proseguito. "Nella scorsa stagione di Champions League al Villa Park e ad Anfield, ha dimostrato in molte partite la sua bravura. Subirà gol, questo è certo. Ma tutti noi cercheremo di aiutarlo affinché ciò non accada".