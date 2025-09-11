Donnarumma: "Il City, la Premier e Pep: che sogno"

Il portiere italiano, capitano della Nazionale, ha iniziato la sua nuova avventura con il City e ha concesso la prima intervista ai canali del suo nuovo club: "Sognavo la Premier, il campionato migliore del mondo. E che orgoglio lavorare con Guardiola, è il massimo. Sono qui per vincere e per fare la storia di questo club" TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dopo le due vittorie con Estonia e Israele da capitano della Nazionale, finalmente l'inizio della nuova avventura in Inghilterra. Gianluigi Donnarumma, passato dal Psg al Manchester City nell’ultimo giorno di calciomercato, complici gli impegni di qualificazione mondiale con l'Italia, ha cominciato solo adesso la sua nuova vita da giocatore della Premier League. Svolgendo i primi allenamenti con Pep Guardiola e rilasciando la prima intervista ai canali del club. "Sono davvero felice ed emozionato di essere in uno dei migliori club al mondo -le parole di Gigio- Questo è un club con una lunga storia alle spalle e ha fame di vittorie. So che c'è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere insieme. Sicuramente il Milan e il Psg mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Ho vinto tanto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato. Ora però sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui: scrivere la storia e diventare un simbolo per la città e per il club. E soprattutto, rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme, perché è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile. Sono orgoglioso di essere qui e felice della scelta che ho fatto, e spero di scrivere la storia qui e vincere più trofei possibile, questo è il mio obiettivo".

Donnarumma: “Da sempre affascinato dal City” "È un club che mi ha sempre affascinato. L'ho sempre seguito con piacere. Vedo tutto intorno a me, come il centro sportivo e lo stadio, sono fantastici. Non si può capire finché non lo vedi con i tuoi occhi. Le strutture e lo staff qui sono fantastici. Sono venuto qui con tutta la mia famiglia per il mio primo giorno al club e la mia prima emozione è stata che sembra una vera famiglia. Tutti sorridono e io sono felice e orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Donnarumma: “Pep mi ha voluto, è il massimo” “Penso che la storia di Guardiola parli da sola. Il fatto che mi abbia voluto qui è motivo di orgoglio. È un'emozione indescrivibile. Essere allenato da Pep credo sia il massimo per un calciatore. Non vedo l'ora di seguirlo e scendere in campo con lui. Sono sicuro che mi aiuterà molto e faremo grandi cose insieme, in questa stagione e negli anni a venire".

