Pareggio tra Arsenal e Manchester City nel big match della dodicesima giornata di Premier League. I gol nel primo di tempo di Haaland e Havertz. Nel secondo ospiti nuovamente in vantaggio con Enzo Fernandez, prima del definitivo 2-2 di Timber. Una rete che ha generato polemiche, perché Gabriel ha colpito Donnarumma con il gomito. Gol convalidato dall'arbitro e dal Var che non richiama il direttore di gioco all'on field review

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