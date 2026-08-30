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Chelsea
Lavia R. 4'Pedro Neto 14'João Pedro 32'Palmer C. 74'
4 - 3 Brighton
Yalcouyé M. 35'João Pedro 63' (Aut.)Groß P. 90' + 6'
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Chelsea-Brighton 4-3: video, gol e highlights

Il Chelsea di Xabi Alonso vince la seconda partita su due: dopo il 3-2 contro il Fulham, arriva un altro caotico 4-3 contro il Brighton. Lavia, Pedro Neto e Joao Pedro portano i Blues sul 3-0 dopo 32 minuti, gli ospiti rimontano fino al 3-2 poi Palmer la chiude al 74' prima del gol nel recupero di Gross. Debutto in porta per il 'Dibu' Martinez, arrivato a Londra poche ore prima dall'Aston Villa. Gittens, obiettivo di mercato della Roma, è ancora senza minuti in campionato fin qui

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