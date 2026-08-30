Premier LeagueGiornata 2 - domenica 30 agosto 2026Giornata 2 - dom 30 ago
Fine
4 - 3
4 - 3
Chelsea-Brighton 4-3: video, gol e highlights
Il Chelsea di Xabi Alonso vince la seconda partita su due: dopo il 3-2 contro il Fulham, arriva un altro caotico 4-3 contro il Brighton. Lavia, Pedro Neto e Joao Pedro portano i Blues sul 3-0 dopo 32 minuti, gli ospiti rimontano fino al 3-2 poi Palmer la chiude al 74' prima del gol nel recupero di Gross. Debutto in porta per il 'Dibu' Martinez, arrivato a Londra poche ore prima dall'Aston Villa. Gittens, obiettivo di mercato della Roma, è ancora senza minuti in campionato fin qui
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