Premier LeagueGiornata 2 - domenica 30 agosto 2026Giornata 2 - dom 30 ago
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Manchester United-Ipswich 5-2: video, gol e highlights
Dopo aver perso la prima di campionato contro l'Hull City neopromosso, il Manchester United va in svantaggio anche in casa contro l'Ipswich, a sua volta appena salito dalla Championship. Ci pensa poi Bruno Fernandes, eletto giocatore dell'anno della scorsa edizione, a ribaltare la sfida con una tripletta e un assist per Mbuemo. Polemiche degli ospiti per l'autogol di Greaves, arrivato dopo un tocco di mano di Maguire. Zirkzee, obiettivo della Fiorentina, non è sceso in campo
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