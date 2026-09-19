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Premier LeagueGiornata 5 - sabato 19 settembre 2026Giornata 5 - sab 19 set
Fine
Brighton
Groß P. 31'Kostoulas C. 45'Chema Andrés 57'
3 - 0
Arsenal
Brighton
Groß P. 31'Kostoulas C. 45'Chema Andrés 57'
3 - 0 Arsenal
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Brighton-Arsenal 3-0: video, gol e highlights

Nella quinta giornata di Premier League l'Arsenal crolla sul campo del Brighton. Il match termina 3-0 con le reti di Groß al 31', Kostoulas al 45' e Andres al 57'. Ora la squadra allenata da Arteta resta a quota 12 in classifica (il Manchester City ha l'occasione di portarsi a +3 in caso di successo sul Sunderland), mentre quella di Hürzeler sale al terzo posto con 10 punti. Nel VIDEO gli highlights del match