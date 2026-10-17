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Premier LeagueGiornata 7 - sabato 17 ottobre 2026Giornata 7 - sab 17 ott
Fine
Everton
0 - 2
Chelsea
Pedro Neto 46', 90'
Everton0 - 2 Chelsea
Pedro Neto 46', 90'
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Everton-Chelsea, gol e highlights: la doppietta di Neto basta ai Blues, paura per il Dibu

Il Chelsea inaugura il 7° turno di Premier League vincendo in casa dell'Everton. Dopo un primo tempo bloccato e nervoso, nella ripresa i ragazzi di Xabi Alonso si assicurano la vittoria grazie a Pedro Neto, che segna una doppietta. Momenti di apprensione per il 'Dibu' Martinez, che rimane accasciato a terra dopo uno scontro violento con Branthwaite, difensore dell'Everton. In classifica, i Blues agganciano il Brighton al terzo posto

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