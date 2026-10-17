Dibu Martinez, brutta botta alla testa in Everton-Chelsea: news e foto
Spavento per il 'Dibu' Martinez: il portiere del Chelsea esce a caccia del pallone e si scontra violentemente testa contro testa con Branthwaite. L'argentino rimane a terra per circa 7 minuti prima di venire caricato in barella. Come riportato da The Guardian, il portiere non ha mai perso conoscenza, muove le braccia pur mostrando segni di dolore ed è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Al suo posto debutta Mike Penders, che a 21 anni diventa il più giovane portiere del Chelsea in Premier
- Minuto 66 di Everton-Chelsea: sugli sviluppi di una punizione per i padroni di casa, Emiliano Martinez esce a caccia del pallone e si scontra testa contro testa con Jarrad Branthwaite
- I due restano a terra in area, rendendo immediato l'ingresso dello staff medico
- Branthwaite, dopo essere rimasto seduto per i primi controlli, riesce a proseguire la partita. La preoccupazione maggiore riguarda Martinez, che rimane a terra per circa 7 minuti circondato dallo staff medico, senza però mai perdere conoscenza
- Attorno al 74', Martinez viene caricato sulla barella per essere trasportato fuori dal campo. Come riportato da The Guardian, l'argentino muove le braccia, pur mostrando il volto segnato da un dolore lancinante. Secondo Tnt, il portiere è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti