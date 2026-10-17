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Dibu Martinez, brutta botta alla testa in Everton-Chelsea: news e foto

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Spavento per il 'Dibu' Martinez: il portiere del Chelsea esce a caccia del pallone e si scontra violentemente testa contro testa con Branthwaite. L'argentino rimane a terra per circa 7 minuti prima di venire caricato in barella. Come riportato da The Guardian, il portiere non ha mai perso conoscenza, muove le braccia pur mostrando segni di dolore ed è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Al suo posto debutta Mike Penders, che a 21 anni diventa il più giovane portiere del Chelsea in Premier

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