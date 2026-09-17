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il novelliere

Robin Friday, il più forte calciatore che non abbiamo mai visto giocare

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
Credit: Wikipedia

La storia di Robin Friday, talento smisurato e genio sregolato del calcio inglese. Un campione mancato, capace di giocate leggendarie e follie fuori dal campo, diventato una leggenda pur senza aver mai giocato in Premier League

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