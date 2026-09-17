l'iniziativa
Non solo i campioni di domani, la Fiorentina forma anche Mamme e Papà da Serie A
La Fiorentina ha ospitato il fair play show "Mamme e Papà da Serie A" in occasione della Festa di inizio anno dedicata a tutto il suo vivaio maschile e femminile: un'occasione preziosa per crescere tutti insieme, bambini, ragazzi e adulti
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