Femke Bol sta prendendo la patente per gli 800 metri

Ha lasciato i 400m quando era la migliore, per ricominciare da zero sugli 800. Un anno dopo Femke Bol non ha ancora vinto, colleziona solo argenti ma ha già dimostrato di poter competere con Werro e Hodgkinson. Insegnandoci che, nello sport, non tutte le sconfitte sono davvero sconfitte. E che l’arte più difficile è quella di non accontentarsi quando si è già i migliori, avendo il coraggio di disimparare per ricominciare a imparare