Calcio d'angolo se il portiere tiene palla più di 8 secondi: non è una rivoluzione ma...

A partire dal prossimo 1° luglio i portieri avranno 8 secondi per rimettere la palla in gioco, altrimenti l'arbitro li sanzionerà fischiando un calcio d'angolo per la squadra avversaria. Luca Marchegiani commenta per Sky Sport Insider la nuova regola che riguarda i portieri, introdotta (o meglio, modificata) per ridurre le perdite di tempo durante una partita