Primo tempo

Primo tempo che non regala particolari emozioni. Le due squadre giocano con grande aggressività, ma nessuna delle due trova il corridoio giusto per far male all’avversario. Il Napoli controlla il possesso palla, l’Atletico aspetta e prova a colpire in contropiede. Ci vogliono 26 minuti per vedere un’occasione da gol. In realtà è una doppia occasione e la costruiscono gli spagnoli che costringono Reina a due miracoli. Il primo su colpo di testa di Griezmann, imbeccato perfettamente a centro area da un cross di Carrasco, sulla ribattuta poi è Gaitan a provarci con un colpo di tacco, ma il portiere del Napoli non si fa beffare. Il pericolo scuote gli azzurri che, poco dopo la mezz’ora, conquistano un calcio di rigore per fallo di Savic su Callejon. Sul dischetto si presenta Milik, preferito a Mertens nell’11 iniziale, ma l’attaccante polacco si fa ipnotizzare da Oblak, bravissimo a distendersi e respingere la conclusione. Sempre l’estremo difensore dell’Atletico protagonista su Insigne che, allo scadere del primo tempo, si procura l’ultima chance per portare in vantaggio il Napoli ma il suo classico destro a giro non trova la rete.