Un’estate tormentata, caratterizzata prima dalla lunga trattativa per il rinnovo con il Milan e, poi, dal no agli esami di maturità. Adesso sembra essere tornato il sereno intorno a Gianluigi Donnarumma, autentico protagonista di questo nuovo Milan 2.0 che punta a cancellare le difficoltà delle ultime stagioni. Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere rossonero si è raccontato a cuore aperto partendo proprio dalla telenovela relativa al suo prolungamento di contratto: “Ai soldi non ci penso neanche. Io penso solo a restare tranquillo, a godermi la mia vita con la mia famiglia, con la mia fidanzata. Quindi non ci penso neanche ai soldi, per me sono la seconda cosa. Mi hanno fatto male le banconote che mi hanno tirato in campo all'Europeo Under 21? Mah, sinceramente in quel momento non me ne sono neanche accorto. Sapevo che erano in contestazione con me perché li sentivo urlare dietro, però in quel momento non pensavo neanche che erano soldi. Poi, finita la partita, quando ho visto le immagini e ho visto tutto sinceramente ci sono rimasto male. In quel momento volevo pensare solo all’Europeo, e mi dispiaceva che i tifosi pensassero a un mio tradimento. In quei giorni io cercavo sempre di rimanere tranquillo, di non pensare alle voci. Sinceramente per un ragazzo di diciotto anni è un po’ difficile. Lo è stato anche per la mia famiglia perché siamo persone tranquille, educate. Per questo ci faceva male sentire tutto quel rumore. C’era una gran confusione sui social, un gran frastuono. Mi sono difeso restando me stesso. Sorriso e tranquillità. Non pensavo a nessuna squadra, cercavo di rimanere tranquillo e non pensavo né a Real e è a Psg. Nel mio futuro vedevo solo il Milan. Si sentivano tante voci. Io non ho mai sentito cose particolari. Sinceramente ho rinunciato a molto per restare al Milan".