Cutrone e poi sofferenza

Un lampo rossonero in un oceano di sofferenza. E’ un primo tempo al contrario quello che va in scena a San Siro nella prima serata diabolica di questa Serie A dalle belle speranze rossonere. 45 minuti nei quali è il Cagliari a fare quello che tutti si sarebbero aspettati dal Milan, ovvero mettere sotto per almeno 30 minuti i propri avversari, nel caso specifico una squadra costruita a suon di milioni per arrivare come minimo tra le prime 4. Ma le partite alla fine si devono giocare sul campo e proprio sul campo, almeno nei primi 45 minuti, gli indemoniati ragazzi di Rastelli hanno dimostrato di riuscire mettere una migliore condizione fisica, una notevole lucidità tattica e soprattutto uno spirito indomito, che gli ha permesso di rialzare la testa e cominciare mettere in difficoltà la squadra di Montella proprio una volta passati in svantaggio. Ovvero dopo 10 minuti, quando grazie al primo vero affondo il Milan ha trovato subito il gol dell’1-0, grazie a quel bomber scorta della scorta che in pochissime giornate ha già conquistato il cuore dei suoi tifosi e che risponde al nome di Patrik Cutrone. L’asse è quella di destra, l’intesa tra Conti e Suso già perfetta: poi ci vuole tutto il talento dello spagnolo nel dribbling e nel cross che consegna al baby bomber rossonero una palla che dopo il movimento a liberarsi di Andreolli diventa facile facile da spingere in porta. Con questo sono già 4 in stagione (2 nei preliminari in Europa League, 1 a Crotone), con buona pace di Li Yonghong che dalla tribuna osserva i 60 milioni spesi per Kalinic e André Silva riposare in panchina. Cutrone invece corre si batte ed è in campo e dopo 10 minuti il Milan è già avanti. Sembra il copione scontato, quello che tutti si attendevano insomma e invece comincia da subito un’altra partita. Quella nella quale il Cagliari comincia a tenere maggiormente la palla, trovare spazio alle spalle dei centrocampisti e presentarsi per diverse volte dalle parti di Donnarumma. Prima un miracolo del portierone rossonero su Farias (fermato in realtà anche da una posizione di fuorigioco), poi un palo di Sau dopo un grande lancio di Barella, quindi occasioni nitide per Farias, Joao Pedro e Barella bravi a infilare una difesa apparsa troppo statica e non protetta a dovere dal centrocampo. In mezzo ci sarebbe anche un rigore causato da un doppio errore di Bonucci che prima legge male un lancio per Joao Pedro e poi cintura il brasiliano con un tocco netto ma che l’arbitro considera (senza chiamare in causa il Var) non sufficiente per fischiare la massima punizione. Bene per Montella, che dopo aver visto Borini sprecare un contropiede 1 contro 1 e al termine di 45 minuti di sofferenza può tornare negli spogliatoi e finalmente respirare.