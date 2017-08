Napoli ingabbiato

Sarri cambia due uomini rispetto al match precedente di campionato. C'è Maggio come terzino destro per lo squalificato Hysaj, spazio a Zielinski al posto di Allan. Per quanto riguarda invece Gasperini, la formazione è quella annunciata. La gara si apre subito su ritmi molto elevati. Il Napoli prova a fare la sua solita gara con tanto possesso ma trova di fronte una squadra che fa altrettanto. L'Atalanta non ha paura e non arretra, gioca a viso aperto con le dovute attenzioni in fase di non possesso. La squadra di Gasperini gira velocemente la palla per trovare l'uomo libero alle spalle dei centrocampisti del Napoli che ha i reparti un po' più scollati rispetto al solito. Grossi pericoli non ce ne sono ma sugli sviluppi di un angolo Cristante salta più in alto di tutti e incrocia di testa senza lasciare scampo a Reina. Il Napoli accusa il colpo e prova a giocare più in verticale, la difesa dell'Atalanta non concede la profondità e Mertens fatica a girarsi per accelerare. Stessa cosa per Insigne al quale viene concesso di ricevere palla prima di subire una pressione asfissiante. Nel finale di primo tempo è sempre l'Atalanta ad insidiare Reina ma il Napoli riesce a portare a termine il primo tempo con un solo gol di svantaggio.