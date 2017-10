Juve, ritmo forsennato. L'Atalanta resta in partita

Allegri sceglie per la prima volta da titolare Federico Bernardeschi al posto di Cuadrado, mentre, come annunciato alla vigilia, si rivede in formazione Gonzalo Higuain. Gasperini mescola le carte e manda in campo Cornelius anziché Petagna e tiene in panchina Ilicic. La Juve parte con il piede pigiato sull'acceleratore, l'intensità del gioco, a inizio gara, è elevatissima. La squadra di Allegri vuol far capire chi comanda e imprime un ritmo forsennato al match. Il primo tentativo porta la firma di Bernardeschi ma Berisha è sicuro in presa. L'Atalanta fa fatica a uscire dalla propria metà campo, Cornelius non riceve palloni giocabili e Gomez viene inibito da una marcatura asfissiante. La Juve sembra quella dei periodi migliori e staziona costantemente nei pressi dell'area atalantina. Dopo 21' si materializza il vantaggio bianconero con Matuidi che scarica in porta un sinistro "sporco" che Berisha non trattiene, Bernardeschi arriva come un falco eludendo la marcatura di Spinazzola e deposita in rete. L'Atalanta appare stordita dal vantaggio della Juve e i bianconeri ne approfittano. Tre minuti dopo ancora un'azione dalla parte di Spinazzola regala il raddoppio: l'assist è di Bernardeschi, la firma, di sinistro, potente all'incrocio dei pali, è di Higuain. La Juve diventa la squadra che ha segnato più di tutte nella prima mezz'ora in campionato. Sotto di due gol Gasperini pensa a cambiare ancora, mentre prepara l'ingresso di Ilicic arriva il gol di Caldara che riapre il match: questa volta è Buffon ad essere impreciso su un calcio di punizione di Gomez, arriva Caldara che mette dentro l'1-2. L'Atalanta effettua il cambio poco oltre la mezz'ora: fuori Cornelius per il centrocampista sloveno. La squadra di Gasperini guadagna campo, Gomez è più libero e la Juve arretra il baricentro, ma il tempo si conclude con il vantaggio bianconero.