Settima vittoria consecutiva e solito spettacolo per il Napoli, gli azzurri schiantano 3-0 il Cagliari e continuano il proprio immacolato percorso fatto finora di soli successi. Niente da fare per gli uomini di Rastelli, costretti ad arrendersi sotto i colpi di Hamsik, Mertens e Koulibaly, autori dei tre gol che portano a 25 il bottino di reti del Napoli in sette partite. Ovviamente soddisfatto Maurizio Sarri, felice non solo per il risultato ma anche per la prestazione offerta dai suoi giocatori: "Bisogna pensare alla prossima partita e basta, i numeri lasciano il tempo che trovano. Ho visto una squadra ottima che è riuscita a fare una buona prestazione. Abbiamo fatto sette partite, quaranta giorni di campionato, quindi è tutto relativo. Per essere una squadra competitiva dobbiamo dimostrarlo in dieci mesi. Ci sono segnali di crescita ma è la continuità che ci dirà se siamo effettivamente cresciuti. Hamsik? Quando si parla di un fuoriclasse basta che faccia tre partite sottotono e si tirano fuori discorsi insensati. Marek può fare qualche prestazione non al suo livello, ma poi torna quello di sempre. Il sostituto di Mertens? L’opzione più probabile è quella con Callejon, ma tra i due oggi era più stanco lui. Mertens come attaccante centrale è stata una necessità, lui è andato oltre le nostre aspettative. Ha fatto qualcosa di straordinario. Roma e Inter? In quelle partite ci sarà poco da chiedere ai giocatori, la squadra si motiverà da sola. Segnali di crescita si danno nel secondo tempo di oggi, non in quelle con Roma e Inter. Adesso c’è la sosta ma molti giocatori non la faranno, perché giocheranno in Nazionale. Avremo pochissimo tempo per lavorare, il calendario è questo ed è folle. Quello delle Nazionali ancora più folle, o si trova un periodo dell’anno dove giocano solo le Nazionali oppure diventa tutto ingestibile".