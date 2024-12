Teun Koopmeiners è arrivato al J Medical alle 10:30 per sostenere le visite mediche, dopo il fastidio avvertito durante il match contro il Monza. L’olandese è rimasto negli spogliatoi all’intervallo a causa di un problema all’adduttore. "Ha sentito un po' tirare e non abbiamo voluto rischiare", ha spiegato Thiago Motta nel post-partita. Accertamenti in corso, si attende il comunicato ufficiale della Juventus

