Dove vedere Inter-Como

La partita Inter-Como, valida per la 17^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 23 dicembre alle 20.45

I numeri di Inter e Como

Inter e Como torneranno ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 282 giorni, ovvero dal 16 marzo 2003: vittoria del club meneghino per 4-0 al Meazza (doppietta di Vieri e reti di Di Biagio e Batistuta) con Héctor Cúper allenatore. L'Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro il Como in Serie A, solo contro il Pescara (otto) i nerazzurri hanno una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo. Dopo aver perso il primo match casalingo contro il Como in Serie A (1-2 il 14 maggio 1950), l'Inter ha vinto tutte le successive 12 gare interne contro i lariani nel torneo: i nerazzurri potrebbero ottenere 13 successi casalinghi di fila contro una singola avversaria per la prima volta nel massimo campionato (a quota 12 anche Fiorentina, tra il 2001 e il 2013, e Pro Patria, tra il 1930 e il 1955). Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l'Inter ha vinto otto delle successive 10 partite di campionato (2N), segnando 30 gol e subendone 10. I nerazzurri potrebbero vincere almeno quattro match di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A – l'ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e marzo scorso (10 successi consecutivi in quel caso). L'Inter, ha realizzato 40 gol in questo campionato, negli ultimi 70 anni solo nel 2020/21 ha segnato più reti (41) dopo 16 partite stagionali. Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di campionato (1V, 2N) e in questa stagione di Serie A non è mai riuscito a registrare quattro match di fila senza sconfitta, l’ultima volta nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2003 (cinque gare in quel caso). Il Como ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato (contro Genoa e Venezia), l'ultima volta che ha registrato tre pareggi di fila fuori casa in Serie A risale al periodo tra ottobre e novembre 1986, con Emiliano Mondonico allenatore.