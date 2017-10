Di Francesco sceglie il 4-2-3-1

Rispetto al solito, l'allenatore della Roma schiera due play a centrocampo, Pellegrini e De Rossi, e "alza" Nainggolan nel ruolo di trequartista. Classico schieramento per Sarri che si affida ai soliti uomini. La Roma prova a imporre il proprio gioco a inizio gara ma il Napoli riesce immediatamente a prendere le misure. Il gioco è il solito, grandissima capacità di possesso palla a cui vanno aggiunte le improvvise verticalizzazioni sugli esterni Isigne e Callejon che tagliano il campo con i tempi giusti alle spalle dei centrocampist della Roma. La squadra di Sarri è pericolosa anche se non particolarmente incisiva, Alisson ci mette le mani in un paio di circostanze e la squadra di Di Francesco non riesce mai ad essere efficace dalle parti di Reina. Al 19' la sblocca Insigne che su assist di Mertens è fortunato a ricevere il pallone sulla corsa dopo una deviazione di De Rossi: Alisson battuto per il vantaggio degli azzurri (primo gol di Insigne alla Roma). Ci si attende la reazione giallorossa ma il Napoli congela il possesso, la Roma corre a vuoto e la squadra di Sarri gestisce la prima frazione senza pericoli, con il vantaggio in tasca. Era da dicembre 2016 in un Lazio-Roma che i giallorossi non contavano alcun tiro nello specchio alla fine della prima frazione di gioco in A.