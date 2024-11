Zaccagni: "Guardiamo la classifica e ci stimola"

"Oggi la classifica si guarda, ci fa piacere e ci stimola a fare meglio. Ci sono tante squadre lì in alto e cercheremo di stare aggrappati alla vetta il più possibile" . Lo ha detto l'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, a margine del premio Beppe Viola al Coni. "Non sono sorpreso da questa Lazio, lavoriamo tanto e bene - ha aggiunto -. Baroni lavora molto sulla nostra mentalità, ci sprona sempre a dare il massimo e quest'anno si sta vedendo. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano". Zaccagni ha poi concluso: "É un buonissimo momento a livello personale, ma il migliore lo passa il gruppo, Baroni ha detto che abbiamo 22 titolari ed è buona base per fare grandi cose". "Non guardiamo alla distanza con la Roma, ma pensiamo solo a noi stessi e guardiamo in casa nostra", ha proseguito Zaccagni una volta sul palco del Premio Beppe Viola, commentando il distacco dai giallorossi. Sulle chance di vincere la Serie A, invece, ha aggiunto: "Non siamo una squadra costruita per lo Scudetto, ma vogliamo alimentare questo sogno e restare aggrappati alla vetta il più possibile". Poi un siparietto con il diesse della Lazio, Angelo Fabiani. "Faccio un appello per il rinnovo di Rovella", dice ridendo Zaccagni. "Tutto fatto", replica il diesse della Lazio. Infine sulle recenti esclusioni dalla nazionale di Spalletti ha concluso: "Non è un modulo che mi appartiene tanto, ma sto lavorando per far parte comunque di questo gruppo".